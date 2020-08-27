Депардье откроет первый в России ресторан в Новосибирске

Актер и предприниматель Жерар Депардье намерен открыть в Новосибирске свой первый в России ресторан, сообщил его юрист Юрий Мосман.

«В ближайшее время нами будет объявлено об открытии первого в России ресторана от Жерара Депардье. Ресторан будет именно в Новосибирске», — сказал ТАСС Мосман, опровергнув, что причиной закрытия фирмы стала пандемия коронавируса.

В декабре 2018 года актер получил прописку в Новосибирске, где он планировал работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра «Россия». Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.