НАВЕРХ

Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального

Источник:
Sibnet.ru
222 6
Фото: © Sibnet.ru

 Полиция проверила объекты по маршруту оппозиционера Алексея Навального в Томске и не нашла яд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Следователи проводят проверку. Они осмотрели гостиничный номер, в котором проживал Алексея Навальный, и «участки местности по маршруту его передвижения».

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Неделю назад Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера отвезли в реанимацию. Сначала рассматривалась версия отравления, но затем она была отвергнута.

Немецкая клиника Charite заявила, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи опровергли эту информацию. Они заявили, что у политика — нарушение углеводного обмена. 

Тема: Отравление Алексея Навального
Омские врачи попросили немцев объясниться из-за Навального
Кремль назвал условие расследования отравления Навального
Доктор Мясников оценил немецкую версию отравления Навального
Ингибиторы холинэстеразы. СПРАВКА
смотреть все
Сибирь #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Путин впервые высказался о ситуации в Белоруссии
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
КУЛЬТГИД
Технологии будущего: фильмы с фантастическими изобретениями
27.08.2020 07:01
Фильм дня: «Дрянь»
27.08.2020 00:37
«Агентство О.К.О.»: особый метод поиска пропавших
23.08.2020 10:20
Сломайте мозг: фильмы с невероятно сложным сюжетом
20.08.2020 12:15
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
11764
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
6309
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4683
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3866
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Путин впервые высказался о ситуации в Белоруссии
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
49
Алексей Навальный покинул Россию
47
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter