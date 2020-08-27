Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального

Полиция проверила объекты по маршруту оппозиционера Алексея Навального в Томске и не нашла яд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Следователи проводят проверку. Они осмотрели гостиничный номер, в котором проживал Алексея Навальный, и «участки местности по маршруту его передвижения».

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Неделю назад Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера отвезли в реанимацию. Сначала рассматривалась версия отравления, но затем она была отвергнута.

Немецкая клиника Charite заявила, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи опровергли эту информацию. Они заявили, что у политика — нарушение углеводного обмена.