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Восточный обход Новосибирска остался без строителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФУАД «Сибирь»

Росавтодор расторг контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 миллиарда рублей с компанией «Сибмост» из-за отставания графика работ, сообщило ФУАД «Сибирь».

«31 июля ФКУ "Сибуправтодор" направило в подрядную организацию АО "Сибмост" решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска. В соответствии с условиями контракта, он считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после надлежащего уведомления», — цитирует ТАСС представителя ФУАД «Сибирь».

Причина расторжения — отставание от графика работ, а также неисполнение предписаний заказчика об устранении выявленных нарушений при строительстве и необходимости наращивать темпы работ. 8 сентября решение должен подтвердить Арбитражный суд Новосибирской области.

Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году, на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.

Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас первый этап Восточного обхода готов только на 45%.

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