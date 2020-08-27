Кинотеатры и рестораны откроют в Красноярске

Красноярский край переходит с пятницы на третий этап снятия ограничений, в регионе открываются рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры и магазины, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 28 августа к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Без ограничения числа посетителей и занимаемой площади возобновится работа торговых центров, объектов розничной торговли, кафе и ресторанов. Для организаций общественного питания будет действовать отдельное правило — расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, либо между столами должны быть установлены перегородки.

Начнут работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры с условием, что на одного человека, включая работников, будет приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Возобновится работа театров, кинотеатров и концертных организаций, однако залы будут заполняться не больше чем наполовину. Также с 28 августа начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше двухсот человек (с учетом журналистов, персонала и других сотрудников).

Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше чем на четверть. При этом, до 2 октября будет продлен запрет работы ночных клубов.

В крае по-прежнему будет действовать указ губернатора, предусматривающий ношение масок, а также соблюдение дистанции между людьми в общественных местах.