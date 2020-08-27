Lada Granta украсили черной крышей

Стартовало производство специальной версии Lada Granta Cross: автомобиль в комплектации Quest отличают черная крыша, защитный обвес и сиденья с обивкой из водоотталкивающей ткани, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера» (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги, а также колесные диски. Как и все модели Cross, новый автомобиль сохранил специальные настройки шасси: дорожный просвет составляет 198 миллиметров. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений и формирует внедорожный облик автомобиля.

Функциональность автомобиля повысила новая обивка сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани. Такой материал применен на Lada впервые. На сиденьях нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове.

В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Эта версия также оснащена такими опциями, как парктроник и подогрев лобового стекла.

Стоимость Granta Cross Quest не объявлена. Granta Cross в комплектации Classic стоит 590,9 тысячи рублей, в комплектации Luxe — 688,9 тысячи рублей.