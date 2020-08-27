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Adidas обновил форму сборной России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Adidas

Adidas создал новый комплект формы для сборной России, в которой она будет принимать участие на чемпионате Европы, сообщила пресс-служба компании. Первый вариант футболки раскритиковали за перевернутый триколор.

«Мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в сообщении.

Презентация новой формы для футбольной сборной состоялась в ноябре 2019 года. На рукавах джерси были расположены полосы в цветах российского флага, но в обратном порядке, так что получался флаг Сербии. Форму раскритиковали. По словам Adidas, задумка была в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

Ближайшие матчи сборная России проведет 3 и 6 сентября на групповом этапе Лиги наций. Соперниками россиян станут сборные Сербии и Венгрии.

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