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Ученые СФУ назвали древнюю Сибирь центром цивилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Ученые обнаружили древние артефакты в ходе раскопок в местности Усть-Кова в Красноярском крае, они указывают на высокий уровень развития технологий и религиозные взгляды древних жителей Сибири.

По словам ученых, найденные произведения древнего искусства указывают на характер зарождающихся религиозных представлений и уточняют эволюцию и происхождение древних технологий Северной Евразии, а также помогают выяснить, с кем поддерживали контакты первые жители Сибири.

«Методы и приемы обработки мамонтовой кости, применявшиеся жителями Усть-Ковы, роднят эти артефакты с древними произведениями искусства со стоянки Мальта в Иркутской области на реке Белой» — сказал РИА Новости профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов.

Это, по мнению исследователей, доказывает существование культурных и технологических связей между древними обитателями Сибири, наладившими речное сообщение с незапамятных времен.

«Найденная фигура мамонта с обеих сторон покрыта красками: одна сторона – красная, другая – черная. Это указывает на зарождение у древних людей религиозных взглядов, связанных с жизненными и космическими представлениями, ведь красный – это цвет крови и жизни, а черный – тьмы и смерти», – отметил Дроздов.

По мнению исследователей, среди артефактов Усть-Ковы, большой интерес вызывают и другие изделия. Среди них – первое в Сибири графическое изображение лошади на пластине из бивня мамонта, которому 18 тысяч лет.

Такие артефакты, по мнению ученых, наряду с находками в Денисовой пещере на Алтае, доказывают, что народы, населявшие Сибирь в каменном веке, были высокоразвитыми и ни в чем не уступали своим современникам с территорий современного Китая, Испании и Франции. 

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