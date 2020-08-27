Бывшего вице-премьера задержали в Горном Алтае

Правоохранители Республики Алтай задержали Роберта Пальталлера, до весны прошлого года много лет занимавшего должность первого вице-премьера в местном правительстве.

«Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай», – прокомментировал ТАСС представитель СУ СК региона.

#Деньги Греф заявил о хищениях при очистке Манжерокского озера

Как утверждают источники «Новостей Горного Алтая», в настоящее время Пальталлер находится в изоляторе временного содержания в Горно-Алтайске.

Роберт Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, затем был первым вице-премьером.

После отставки с поста главы региона Александра Бердникова и назначении в качестве врио Олега Хорохордина Пальталлер отработал около месяца. Уже в апреле он ушел с должности по собственному желанию.

Наиболее громкими скандалами в регионе за годы его работы стала история с «протечкой» искусственного озера в особой экономической зоне «Алтайская долина», а также строительство системы искусственного оснежения в Манжероке.

В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф рассказывал журналистам, что банк проанализировал расход средств на этот объект, они выделялись по федеральной программе. Большую часть специалистам найти не удалось. Аналогичная судьба постигла средства, выделенные на очистку Манжерокского озера, некачественная работа на котором «фактически привела к экологической катастрофе», говорил он.