Туристка в шортах два дня провела в ледяной расщелине

Спасатели вызволили из расщелины на альпийском леднике Гренц россиянку, которая два дня провела в ледяном плену, сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt в Facebook. Женщина гуляла в шортах, она получила легкое переохлаждение.

Гражданка России, постоянно проживающая в Германии, приехала в Швейцарию как туристка. Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения.

Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там женщина находилась два дня и две ночи. Ее крики о помощи услышали случайно оказавшиеся рядом альпинисты, которые вызвали спасателей.

Туристка получила «легкую степень переохлаждения»: когда ее достали, температура тела составляла 34 градуса Цельсия. Ее доставили в больницу на вертолете. В Air Zermatt назвали спасение женщины чудом, так как никто не заявлял в полицию об ее исчезновении.