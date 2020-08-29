НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Майор»

Источник:
Sibnet.ru
145 0

Фильм «Майор» рассказывает о сотрудниках российской полиции, которые попадают в непростые жизненные ситуации и пользуются служебным положением, чтобы выйти из них.

Россия, 2013 год, режиссер Юрий Быков, 18+
В главной роли: Денис Шведов
Слоган: «Майор — просто человек»

Фильм начинается с того, как разбуженный ранним звонком майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом к лежащей на сохранении жене. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает семилетнего мальчика на глазах у несчастной матери.

Соболев понимает, что виноват, но у него есть соблазн оправдаться, используя служебное положение и связи. Сам того не желая, он запускает целую череду смертей. Чтобы ее остановить, Соболеву придется пойти против воспитавшей его системы.

Режиссер Юрий Быков признал, что на образ майора Соболева повлиял небезызвестный майор Денис Евсюков, расстрелявший несколько человек в московском супермаркете «Остров».

Кроме режиссерской работы, Быков отметился в фильме как актер. За лучшую мужскую роль второго плана он получил престижную премию «Ника».

Фильм «Майор» высоко оценили критики, кроме этого, по мотивам российской криминальной драмы Netflix в 2018 году выпустил сериал «Семь секунд».

Еще по теме
Фильм дня: «Крупная рыба»
Фильм дня: «Дрянь»
Фильм дня: «Пляжный бездельник»
Фильм дня: «Глянец»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи оценили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15752
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4977
Удлинение российского аэродрома напугало США
3110
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2931
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи оценили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Топ комментариев

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!