Фильм дня: «Майор»

Фильм «Майор» рассказывает о сотрудниках российской полиции, которые попадают в непростые жизненные ситуации и пользуются служебным положением, чтобы выйти из них.

Россия, 2013 год, режиссер Юрий Быков, 18+

В главной роли: Денис Шведов

Слоган: «Майор — просто человек»

Фильм начинается с того, как разбуженный ранним звонком майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом к лежащей на сохранении жене. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает семилетнего мальчика на глазах у несчастной матери.

Соболев понимает, что виноват, но у него есть соблазн оправдаться, используя служебное положение и связи. Сам того не желая, он запускает целую череду смертей. Чтобы ее остановить, Соболеву придется пойти против воспитавшей его системы.

Режиссер Юрий Быков признал, что на образ майора Соболева повлиял небезызвестный майор Денис Евсюков, расстрелявший несколько человек в московском супермаркете «Остров».

Кроме режиссерской работы, Быков отметился в фильме как актер. За лучшую мужскую роль второго плана он получил престижную премию «Ника».

Фильм «Майор» высоко оценили критики, кроме этого, по мотивам российской криминальной драмы Netflix в 2018 году выпустил сериал «Семь секунд».