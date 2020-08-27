Ракетчика арестовали в Барнауле за разглашение гостайны

Правоохранители в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения за разглашение гостайны, сообщает ФСБ РФ.

Уточняется, что военного задержали сотрудники Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Он собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». Задержанного заключили под стражу.

Ведомство также распространило видеозапись задержания.