Жители Улан-Удэ будут парковаться на газоне

Водители в Улан-Удэ смогут парковаться на специальных зеленых лужайках — экопорковках, сообщает пресс-служба администрации.

«Привычный вид парковки — это серая асфальтовая площадка, которая занимает много места и выполняет одну лишь функцию. Технологии не стоят на месте и позволяют превратить обычную парковку в зеленую лужайку», — говорится в сообщении.

Первая зеленая парковка появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Сейчас там идет укладка решеток на подготовленное основание парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и высажен газон.

Экопарковки призваны решить сразу две проблемы: проблему нехватки парковочных мест и проблему городской экологии. Особый материал, вкопанный в землю, выдерживает нагрузку стоящего на нём транспорта, не позволяет сточным водам скапливаться на поверхности и надёжно страхует верхний слой почвы от эрозии.