Жители Улан-Удэ будут парковаться на газоне

Водители в Улан-Удэ смогут парковаться на специальных
зеленых лужайках — экопорковках, сообщает пресс-служба администрации.
«Привычный вид парковки — это серая асфальтовая площадка,
которая занимает много места и выполняет одну лишь функцию. Технологии не стоят
на месте и позволяют превратить обычную парковку в зеленую лужайку», —
говорится в сообщении.
Первая зеленая парковка появится в сквере «Ровесникам,
ушедшим в бой». Сейчас там идет укладка решеток на подготовленное основание
парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и
высажен газон.
Экопарковки призваны решить сразу две проблемы: проблему
нехватки парковочных мест и проблему городской экологии. Особый материал,
вкопанный в землю, выдерживает нагрузку стоящего на нём транспорта, не
позволяет сточным водам скапливаться на поверхности и надёжно страхует верхний
слой почвы от эрозии.