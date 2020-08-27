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Жители Улан-Удэ будут парковаться на газоне

Источник:
Sibnet.ru
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Водители в Улан-Удэ смогут парковаться на специальных зеленых лужайках — экопорковках, сообщает пресс-служба администрации.

«Привычный вид парковки — это серая асфальтовая площадка, которая занимает много места и выполняет одну лишь функцию. Технологии не стоят на месте и позволяют превратить обычную парковку в зеленую лужайку», — говорится в сообщении.

Первая зеленая парковка появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Сейчас там идет укладка решеток на подготовленное основание парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и высажен газон.

Экопарковки призваны решить сразу две проблемы: проблему нехватки парковочных мест и проблему городской экологии. Особый материал, вкопанный в землю, выдерживает нагрузку стоящего на нём транспорта, не позволяет сточным водам скапливаться на поверхности и надёжно страхует верхний слой почвы от эрозии. 


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