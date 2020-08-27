Сотовые операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Аналитики связывают это с падением доходов телекоммуникационных компаний при возросшем потреблении услуг за время пандемии и ожидают подорожания безлимитов осенью на 15–20%.

Компания МТС с 27 августа изменила условия безлимитного архивного плана «Тарифище». Как пояснили «Известиям» в компании, теперь у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но лишь с 30 Гб интернет-трафика.

Изменения коснулись и других компаний. Так, в Tele2 закрыли для подключения физлиц услугу «Очень много интернета» 26 августа. Кроме того, «СберМобайл» с июля начал тарифицировать трафик крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что от безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, поскольку для телекоммуникационных компаний они невыгодны. По его словам, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут, но они подорожают, и первый скачок цены стоит ожидать в сентябре этого года — на 15–20%.