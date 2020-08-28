Фильм дня: «Крупная рыба»

Фильм «Крупная рыба» Тима Бертона снят по роману Дэниела
Уоллеса «Большая рыба: роман мифических пропорций» и рассказывает о невероятных
приключениях отца главного героя.
США, 2003 год, режиссер Тим Бертон, 12+
В главных ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудап
Слоган: «Приключения длиною в жизнь»
По сюжету повзрослевший сын пытается воссоздать
ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на
основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают
в мистическом и сказочном ракурсе.
Этот сборник сказочных новелл, по которому снята «Крупная
рыба», еще до появления фильма был бестселлером – 50 тысяч распроданных
экземпляров. Название Уоллес придумал, вспомнив любимое
выражение своего отца-коммивояжера: «Он часто говорил, что никогда не хотел бы
быть большой рыбой в маленьком пруду».
Исполнитель роли Карла-Гиганта — обладатель самой большой ступни в мире. Еще в детском саду его рост был 150 сантиметров, а вес — 70 килограммов. Актер умер через полтора года после премьеры.