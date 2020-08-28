Фильм дня: «Крупная рыба»

Фильм «Крупная рыба» Тима Бертона снят по роману Дэниела Уоллеса «Большая рыба: роман мифических пропорций» и рассказывает о невероятных приключениях отца главного героя.

США, 2003 год, режиссер Тим Бертон, 12+

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудап

Слоган: «Приключения длиною в жизнь»

По сюжету повзрослевший сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают в мистическом и сказочном ракурсе.

Этот сборник сказочных новелл, по которому снята «Крупная рыба», еще до появления фильма был бестселлером – 50 тысяч распроданных экземпляров. Название Уоллес придумал, вспомнив любимое выражение своего отца-коммивояжера: «Он часто говорил, что никогда не хотел бы быть большой рыбой в маленьком пруду».

Исполнитель роли Карла-Гиганта — обладатель самой большой ступни в мире. Еще в детском саду его рост был 150 сантиметров, а вес — 70 килограммов. Актер умер через полтора года после премьеры.