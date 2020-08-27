Две Lada попали в подборку автомобилей-долгожителей

Внедорожник Lada 44 и седан ВАЗ-2105 вошли в рейтинг 35 самых долгоживущих автомобилей в мире.

Подборку составил авторитетный британский журнал Autocar. «Хотя многие модели приходят и уходят, некоторые отказываются падать» — так анонсируется перечень.

Lada-2105 выпускалась 32 года (1980-2012). Модель стала преемником ВАЗ-2101, сохранив родной четырехцилиндровый двигатель и получив новый дизайн с квадратными фарами и пластиковой решеткой радиатора.

Производство Lada 4*4 (прежде выпускалась как «Нива») началось в 1977 году и продолжается до сих пор. «Легкий, компактный и доступный внедорожник в одночасье стал хитом и самым экспортным продуктом Lada», — говорится в материале.

Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Также в подборку попали Suzuki Jimny, Volkswagen Jetta, Peugeot 405, Hindustan Ambassador, Volkswagen Beetle, Morgan 4/4. Последний автомобиль выпускается уже 65 лет.