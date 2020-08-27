Микроавтобус столкнулся с иномаркой под Новосибирском

Восемь человек пострадали во время столкновения микроавтобуса и иномарки в поселке Садовый Новосибирской области в час пик, сообщает ГУ МЧС по региону.

Столкновении частного микроавтобуса и легкового автомобиля под виадуком (Северный объезд, Пашинское шоссе) в поселке Садовый Новосибирского района произошло около 09.00. В течение десяти минут экстренные службы приехали на место.

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

По оперативной информации в микроавтобусе находилось девять человек, в легковом автомобиле – водитель. В результате происшествия предварительно пострадали семь пассажиров микроавтобуса и водитель второго транспортного средства.

Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий и госпитализировали пострадавших в городскую клиническую больницу, два человека получили переломы ног, остальные ушибы различной степени тяжести. На месте продолжают работать экипажи ГИБДД.