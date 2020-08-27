Роуд-муви «Байкальская русалка» снимут в Бурятии

Режиссер Баир Дышенов снимет в 2021 году фильм «Байкальская русалка», про приключения туристов, сообщает Минкульт Бурятии.

Это комедийный роуд-муви о приключениях туристов, приехавших на Байкал, чтобы увидеть настоящую байкальскую русалку. Главный герой фильма — Буда, организатор тура «Байкальская русалка». С самого начала тура он сталкивается с различными трудностями, справиться с которыми поможет только чудо.

Баир Дышенов известен по фильмам «Улыбка Будды» (лауреат Берлинского кинофестиваля), «Степные игры» (участник Монреальского кинофестиваля), «Шарнохой-желтый пес» (участник программы «Перспективы» ММКФ).

«Этот фильм, прежде всего, о Байкале — его удивительной красоте, силе, энергии. Я считаю, что лучше всего о его уникальности можно рассказать через культуру народов, людей, населяющих берега этого чуда», – сказал Дышенов.

Продюсирует проект компания «Мувистарт», специализирующаяся на региональных и дебютных фильмах.

«Съемки картины предполагаются в Бурятии в 2021 году, в съемочную группу войдут как федеральные кинематографисты, в том числе, и медийные актеры, так и наши коллеги из Бурятии и Иркутска. Для нас очень важна поддержка руководства региона, которая оказывает организационную и информационную помощь» — сказал генпродюсер проекта Дмитрий Якунин.