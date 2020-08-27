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Детали съемок «Ведьмака» показали в документальном фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Документальный фильм о съемках сериала «Ведьмак» вышел на потоковом сервисе Netflix.

Документальная лента длится полчаса. В ней исполнительный продюсер проекта Лорен Хиссрик, члены съемочной группы и исполнители главных ролей раскрывают подробности съемочного процесса.

Например, зрители узнают о том, что  к съемкам двухминутного эпизода драки на мечах требуется 10 дней подготовки и тренировок.

Сейчас продолжаются съемки второго сезона «Ведьмака», они возобновились после вызванной коронавирусом паузы. Премьера продолжения сериала намечена на 2021 год.


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