Омские врачи попросили немцев объясниться из-за Навального

Омская больница направила берлинской клинике Charite просьбу предоставить данные, на основе которых у Алексея Навального была определена интоксикация.

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«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — сказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский в эфире программы «60 минут».

20 августа Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера отвезли в реанимацию. Сначала рассматривалась версия отравления, но затем она была отвергнута.

22 августа, по просьбе родственников, Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи сообщали, что состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет.