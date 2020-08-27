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Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/timtszyu

Австралийский боксер Тимофей Цзю, сын российского чемпиона Константина Цзю, техническим нокаутом одержал победу над бывшим чемпионом мира WBO Джеффом Хорном и продлил беспроигрышную серию до 16 поединков.

Поединок состоялся в среду в австралийском городе Таунсвилль на арене Queensland Country Bank Stadium. Тим Цзю выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде, после того как соперник, пропустивший серию ударов, отказался от продолжения поединка.

Таким образом Цзю защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации в весовой категории до 69,9 килограмма.

«Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои», — похвалил сына Константин Цзю в Instagram.

Тимофей Цзю — сын советского, российского и австралийского боксера Кости Цзю. Цзю-старший был абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF. Цзю-младший дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. В общей сложности 25-летний спортсмен провел 16 поединков, в которых одержал 16 побед (11 из них — нокаутом).

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Топ комментариев

cre

А нам какая разница, как у них будет называться книга?

Saw77

а разве Медведева не наказали за развал медицины в стрвне? столько людей умерло ......

Drronum

Пусть сошлет его в Африку, налаживать деловые отношения с Конго, Чадом....

Un Dostres

Человек, который подарил Норвегии 80 тысяч квадратных километров арктического шельфа назначен главой...

corrector

вечно мериканссы припрутся туда куда не звали , а когда им бока помнут, начинают ныть и сссанкционироватьВас...
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