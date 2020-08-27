Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна

Австралийский боксер Тимофей Цзю, сын российского чемпиона Константина Цзю, техническим нокаутом одержал победу над бывшим чемпионом мира WBO Джеффом Хорном и продлил беспроигрышную серию до 16 поединков.

Поединок состоялся в среду в австралийском городе Таунсвилль на арене Queensland Country Bank Stadium. Тим Цзю выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде, после того как соперник, пропустивший серию ударов, отказался от продолжения поединка.

Таким образом Цзю защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации в весовой категории до 69,9 килограмма.

«Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои», — похвалил сына Константин Цзю в Instagram.

Тимофей Цзю — сын советского, российского и австралийского боксера Кости Цзю. Цзю-старший был абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF. Цзю-младший дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. В общей сложности 25-летний спортсмен провел 16 поединков, в которых одержал 16 побед (11 из них — нокаутом).