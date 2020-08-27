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Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют в октябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор зарегистрирует вакцину от коронавируса в конце сентября начале октября, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

«Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название "ЭпиВакКорона". Думаю, что в конце сентября начале октября она также будет зарегистрирована», сказала Голикова.

По ее словам, клинические испытания этой вакцины будут завершены в конце сентября. Во время испытаний осложнений у вакцинируемых не выявлено.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Желание приобрети российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции выразили 27 стран мира.

Ранее глава Роспотребнадора РФ Анна Попова говорила, что единой вакцины от коронавируса в России не будет, применяться будут сразу несколько препаратов для разных групп населения. 


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