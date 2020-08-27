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Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций

Желание приобрети российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции выразили 27 стран мира, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Республика Казахстан, и ряд других государств», — приводит слова Голиковой сайт Кремля.

По ее словам, 26 стран внимательно наблюдают за третьей фазой исследований вакцины «Спутник V». Минздрав России, Минпромторг и Росздравнадзор выбрали три промышленные площадки, которые обладают компетенциями для промышленного производства вакцины.

Вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — может быть зарегистрирована в конце сентября — начале октября.

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