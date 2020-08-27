НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые объяснили парадокс перемычки Млечного Пути

Источник:
РИА Новости
184 1
Фото: jason jenkins from stockton, california / CC BY-SA 2.0

Астрофизики из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснили парадокс перемычки, или галактического бара Млечного Пути.

Эта загадка заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.

Большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка — большое скопление ярких звезд. На концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

#Космос
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути

Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы. Но в случае с Млечным Путем все не так однозначно. Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном.

Ученые предложили решение этой проблемы. Результаты их исследования говорят о том, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их «соединения» они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше.

Еще по теме
Следы жертвоприношений нашли в кургане в Туве
Американские ученые представили «вечную» батарейку
Нового опасного паразита нашли в России
Ингибиторы холинэстеразы. СПРАВКА
смотреть все
Технологии #Наука #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA
•
Две Lada попали в подборку автомобилей-долгожителей
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Микроавтобус столкнулся с иномаркой под Новосибирском
Сибирь 27.08.2020 12:19
Роуд-муви «Байкальская русалка» снимут в Бурятии
Сибирь 27.08.2020 12:01
Женщина в Хакасии убила бывшего мужа и новую пассию в постели
Сибирь 27.08.2020 11:40
Следы жертвоприношений нашли в кургане в Туве
Сибирь 27.08.2020 11:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
8537
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
6142
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4563
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3811
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
•
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
•
ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA
•
Две Lada попали в подборку автомобилей-долгожителей
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Алексей Навальный покинул Россию
47
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter