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Охрану Зеленского обвинили в избиении девушки из Донбасса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинские правозащитники обвинили личную охрану президента страны Владимира Зеленского в нанесении телесных повреждений девушке — переселенке из Донбасса.

Экс-депутат Андрей Денисенко сообщил, что девушка пыталась поговорить с главой государства. В ответ на это, по его словам, силовики жестко оттеснили ее и нанесли удары. В результате активистку госпитализировали. Как следует из заключения днепропетровских врачей, фото которого правозащитник также прикрепил к публикации, девушка получила перелом ребра.

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Как утверждает Денисенко, охрана президента напала, чтобы активистка не смогла «задать неудобные вопросы» Зеленскому.

В управлении госохраны эту информацию опровергают. «Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп!» — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

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cre

А нам какая разница, как у них будет называться книга?

Saw77

а разве Медведева не наказали за развал медицины в стрвне? столько людей умерло ......

Drronum

Пусть сошлет его в Африку, налаживать деловые отношения с Конго, Чадом....

Un Dostres

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corrector

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