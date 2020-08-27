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ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов, сообщили источники в банковском секторе.

В открытом доступе оказалась база с данными 55 тыс. пользователей. В сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая, рассказали РБК источники.

Издание отмечает что базу данных можно было бесплатно скачать на ряде специализированных сайтов и в телеграм-каналах еще на прошлой неделе. В ней содержались первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя.

Отмечается, что сообщения от Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) получили только те банки, чьи карты использовали клиенты из базы.

Среди попавших в открытый доступ данных зафиксированы сведения о картах и клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф банка, Росбанка, Почта банка, Промсвязьбанка и других кредитных организаций. Ряд банков уже приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.

При этом многие кредитные организации заявили изданию, что в базе нет данных, которые бы открывали доступ к счетам клиентов, а оказавшиеся в открытом доступе сведения могут использоваться только с целью мошенничества путем социальной инженерии, когда мошенники обманывают банковских пользователей, для убедительности используя персональную информацию из баз.

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