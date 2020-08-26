США расширили санкции против России

США расширили санкционные списки против России, теперь в них включены пять российских НИИ, которых подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

В частности, под ограничительные меры попал НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил о возможности принятия серьезных ограничительных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

По мнению экспертов, дополнительные ограничения со стороны Соединенных Штатов могут распространиться на все торговые операции, связанные с российской вакциной против COVID-19. Это сделает невозможным продажу российского препарата в другие государства.