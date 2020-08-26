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США расширили санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Official White House Photo

США расширили санкционные списки против России, теперь в них включены пять российских НИИ, которых подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

В частности, под ограничительные меры попал НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил о возможности принятия серьезных ограничительных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

По мнению экспертов, дополнительные ограничения со стороны Соединенных Штатов могут распространиться на все торговые операции, связанные с российской вакциной против COVID-19. Это сделает невозможным продажу российского препарата в другие государства.

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Топ комментариев

AVM2

Ну мирная так мирная, сказал Лукашенко, взяв автомат в руки )

лачинов

Чем только не приходится заниматься президенту. Уж и не знаю, смеяться или плакать. Интересно, это он...

protarr27

Интересно получается - жалоба на отравление есть, человек при смерти есть, косвенные признаки отравления...

paramedic

Оператор от бога. Руки бы вырвать.

Drronum

Пусть сошлет его в Африку, налаживать деловые отношения с Конго, Чадом....
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