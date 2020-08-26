Курс доллара вырос до 76 рублей

Курс доллара в среду вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Это максимальное ослабление российской валюты с 22 апреля.

Одновременно евро поднялся до нового максимума с февраля 2016 года — 89,81 рубля. В дальнейшем курс несколько опустились — курс доллара расчетами «завтра» зафиксировался на отметке 75,96 рубля, а евро —89,62 рубля.

Российская валюта падает на фоне роста геополитических рисков и прохождения пика налогового периода. При этом существенной поддержки рублю не смогло оказать даже повышение нефтяных котировок.

По оценке аналитиков, вклад в снижение рубля могли внести продажи на рынке гособлигаций со стороны иностранных инвесторов, а также их опасения, связанные с потенциальным ухудшением ситуации в Белоруссии и возможными санкциями из-за инцидента с Алексеем Навальным.