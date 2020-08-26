Новый пистолет-пулемет «Калашникова» показали на видео

Новейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, представленный на форуме «Армия-2020», впервые показали на видео, соответствующий ролик опубликован на сайте «Калашников.Media».

При разработке оружия за основу взяли пистолет-пулемет «Витязь-СН», который используют спецподразделения МВД, ФСБ и ФСО России. ППК-20 представляет улучшенный вариант «Витязя» с полностью переработанным дизайном.

Новый автомат имеет тот же калибр 9х19 миллиметров и емкость магазина в 30 патронов. При этом ППК-20 оснастили телескопическим прикладом, планкой Пикатинни, щелевым пламегасителем с креплением прибора малошумной стрельбы.

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В комплект также входит сумка из материала с цифровой маскирующей окраской, она нужна для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки.

ППК-20 успешно прошел все испытания, на данный момент обсуждается вопрос его серийного производства. Предположительно, такой автомат на вооружение могут получить специальные подразделения.