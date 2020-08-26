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Американские ученые представили «вечную» батарейку

Источник:
3DNews
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Фото: © ndb.technology

Американская компания Nano Diamond Battery успешно испытала прототипы называемых бета-гальванических батарей, которые работают на принципе преобразования радиоактивного излучения в электрический ток.

Разработка представляет собой радиоактивный сердечник, покрытый синтетическим алмазом. Изотопы взаимодействуют с алмазом, это преобразует энергию излучения в электрический ток. При этом радиоактивное вещество способно излучать тысячелетиями.

Такие батарейки смогут служить «вечно», ведь сам прибор или устройство, которому требуется энергия, явно выйдут из строя раньше источника питания. Предполагается, что разработка может использоваться военными, в космосе и даже бытовых приборах.

Отмечается, что для человека использования радиоактивного материала не представляет угрозы. Излучение не покидает пределы корпуса, а очень прочная алмазная оболочка стержня гарантирует устойчивость к механическим повреждениям.

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