Microsoft научила Word расшифровывать аудиозаписи

Компания Microsoft на своем сайте объявила о запуске функции расшифровки аудиозаписей в веб-версии приложения Word, с ее помощью пользователи могут записывать разговоры для последующего перевода в текст или загружать уже готовые файлы.

Чтобы применить функцию, достаточно нажать кнопку «Диктовать» в строке меню, а затем выбрать пункт контекстного меню «Транскрибировать». Полученный в результате текст можно редактировать и добавлять в документы.

Пока функция работает с ограничениями — например, пользователи могут загружать в месяц не более пяти часов аудиозаписей для транскрибирования. Кроме этого, размер записей не должен превышать 200 Мбайт.

До конца года аналогичная функция появится в мобильном приложении Word. Пока расшифровывать аудиозаписи можно только на английском языке, однако в будущем планируется добавить поддержку других языков.