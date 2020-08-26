Тихановская отвергла диалог с Россией

Время для разговора с Москвой пока не пришло, заявила бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. При этом политик отметила, что такой диалог может состояться позднее.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет»,— сказала Тихановская в интервью французской газете Le Monde.

Ранее координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что готов к контактам с Россией, чтобы изложить свою позицию и представить собственное видение ситуации в стране российским властям.

Тихановская 25 августа встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку белорусского народа. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии сейчас находится в Литве.