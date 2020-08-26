Кремль оценил возможную ссору с Западом из-за Навального

Причин для ухудшения отношений России с западными странами из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, нам бы этого не хотелось — раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов, опасаются ли в Кремле ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с оппозиционером.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль против «приклеивания ярлыков» по ситуации с Алексеем Навальным до окончательного подтверждения причин болезни. «Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?»,— сказал Песков.

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии»,— уточнил он.

Навальный впал в кому 20 августа, врачи берлинской клиники «Шарите», куда политика перевезли из Омска, подтвердили версию об отравлении политика. При этом определить отравляющее вещество им не удалось.

Берлин, Париж и Брюссель призвали Москву расследовать предполагаемое отравление Алексея Навального и наказать виновных. Однако МИД РФ назвал «оскорбительными» подобные обвинения в отравлении.