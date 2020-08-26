НАВЕРХ

Школьницу отправили в психдиспансер из-за группы «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
366 0
Фото: © Sibnet.ru

Девочку отправили в психдиспансер Красноярска из-за подписки на группу о массовом расстреле в школе — «Колумбайне», сообщил глава Агоры Павел Чиков.

Жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ 24 августа пришли в дом к ее родителям с обыском и увезли ее 14-летнюю сестру в психоневрологический диспансер. Поводом к этому, по словам девушки, стала подписка девочки на группы во «Вконтакте» о «Колумбайне» (обсуждение массовых расстрелов школьниками одноклассников). 

По ее словам, сестра «почти полгода назад была подписана на группу во «ВКонтакте» по теме «Колумбайна», что и стало поводом для внимания силовиков.

Мать девочки обратилась за помощью. Ее интересы представляет адвокат Агоры Владимир Васин. По его словам, девочка пробудет в психоневрологическом диспансере до 27 августа —так пообещали в ФСБ. В ближайшие дни Васин направит запросы в диспансер, попытается получить ордер об обыске и протоколы изъятий, а также посетить девочку.

«Закон, обязывающий удалять подобные группы, приняли еще в 2018 году. Почему администрация ВКонтакте и Роскомнадзор не предприняли никаких действий по удалению группы — остается неясным, — отметил Васин.

В 2018 году ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признавался, что был поклонником парней, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн».

Еще по теме
Москвичка упала в расщелину в горах Алтая
Лжетеррористы перешли с судов на объекты СГК в Новосибирске
Пропавший в Бурятии в июле Ан-2 начали искать в Иркутской области
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
смотреть все
Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил возможную ссору с Западом из-за Навального
•
Тихановская отвергла диалог с Россией
•
Россияне испугались массового чипирования
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Школьницу отправили в психдиспансер из-за группы «ВКонтакте»
Сибирь 26.08.2020 17:23
Нового опасного паразита нашли в России
Сибирь 26.08.2020 17:02
Детсады в Иркутской области откроют в середине сентября
Сибирь 26.08.2020 15:07
Девушка из Красноярска выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»
Сибирь 26.08.2020 14:43
Самое популярное
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
5724
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4013
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3572
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
3207
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил возможную ссору с Западом из-за Навального
•
Тихановская отвергла диалог с Россией
•
Россияне испугались массового чипирования
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

putil-sergej

что же ты под контроль взял за 20 лет!?

AVM2

Ну мирная так мирная, сказал Лукашенко, взяв автомат в руки )

Иркут 69

При чём тут тема еврейства? И зависть тут абсолютно не в кассу... Все их достижения - это близость к...

Archangel3339

Цитатавыяснили врачи в Омске.Насчёт врачей не знаю, но вот главврач ляпнул про диабет.

_ASUS__

объявляю тихоновскую домохозяйкой на деньги госдепа попытавшуюся устроить цветную революцию в стране...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter