Школьницу отправили в психдиспансер из-за группы «ВКонтакте»

Девочку отправили в психдиспансер Красноярска из-за подписки на группу о массовом расстреле в школе — «Колумбайне», сообщил глава Агоры Павел Чиков.

Жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ 24 августа пришли в дом к ее родителям с обыском и увезли ее 14-летнюю сестру в психоневрологический диспансер. Поводом к этому, по словам девушки, стала подписка девочки на группы во «Вконтакте» о «Колумбайне» (обсуждение массовых расстрелов школьниками одноклассников).

По ее словам, сестра «почти полгода назад была подписана на группу во «ВКонтакте» по теме «Колумбайна», что и стало поводом для внимания силовиков.

Мать девочки обратилась за помощью. Ее интересы представляет адвокат Агоры Владимир Васин. По его словам, девочка пробудет в психоневрологическом диспансере до 27 августа —так пообещали в ФСБ. В ближайшие дни Васин направит запросы в диспансер, попытается получить ордер об обыске и протоколы изъятий, а также посетить девочку.

«Закон, обязывающий удалять подобные группы, приняли еще в 2018 году. Почему администрация ВКонтакте и Роскомнадзор не предприняли никаких действий по удалению группы — остается неясным, — отметил Васин.

В 2018 году ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признавался, что был поклонником парней, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн».