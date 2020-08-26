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Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Знаменитый детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали во Франции — книга будет называться «Их было десять», сообщил потомок писательницы Джеймс Причард.

«Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то — так нужно себя вести в 2020 году. Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи», — сказал Причард в эфире радиостанции RTL.

По его словам, Агате Кристи «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами».

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Роман «Десять неритят» увидел свет в 1939 году. Действие в нем происходит на Негритянском острове, куда приезжают десять незнакомых с друг другом человек, которых таинственный голос обвиняет в убийствах. В гостиной стоит поднос с десятью фарфоровыми негритятами, которые исчезают, как только герои друг за другом погибают.

В англоязычных странах с 1980-х годов книга издается под названием «И никого не стало» — это пьеса, которую Агата Кристи написала в 1943 году. Сюжет с некоторыми изменениями повторяет «Десять негритят».

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putil-sergej

что же ты под контроль взял за 20 лет!?

AVM2

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Иркут 69

При чём тут тема еврейства? И зависть тут абсолютно не в кассу... Все их достижения - это близость к...

Archangel3339

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_ASUS__

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