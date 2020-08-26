НАВЕРХ

Нового опасного паразита нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Научная группа ученых ТГУ, Тюменского и Пензенского государственных университетов, Мичиганского университета и представителей Жигулевского заповедника выявила в России новый вид паразита на летучих мышах. сообщает пресс-служба томского вуза.

Нового клеща нашли во время исследования рукокрылых в Дагестане. Разнообразие их видов на Кавказе очень велико, но экология летучих мышей здесь до сих пор почти не изучена. Клещ, обнаруженный на территории Дагестана, впервые был изучен и описан в Германии. Известно, что клещи данного рода способны переносить болезни, потенциально опасные для человека.

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«Экология летучих мышей, а также их паразиты и патогены имеют большое медицинское значение, поскольку летучие мыши могут быть переносчиками вирусов, опасных для людей и диких животных. Наша группа занималась исследованием семейства Macronyssidae (макронисcиды) – паразитов, которые встречаются у млекопитающих, птиц и рептилий, но основными хозяевами этой группы являются летучие мыши», — объяснил сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова.

Впервые на территории РФ выявлен клещ Macronyssus leislerianus, ассоциированный с малой вечерницей, которая достаточно широко распространена на территории европейской части России.

«Можно сказать, что в России одним паразитом стало больше. Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в центральной Германии. Векторная роль (участие в циркуляции природно-очаговых инфекций) данных паразитов сейчас активно изучается, но уже известно, что макрониссиды (семейство, к которому относится данный клещ) являются переносчиками целого ряда возбудителей инфекций, среди них бартонелла, боррелия, риккетсия и другие.

Еще одной находкой биологов стал клещ Cryptonyssus flexus, снятый с копетдагской ночницы. Для Кавказа как паразит, так и хозяин выявлены впервые. Степень опасности «соседства» вышеуказанных видов паразитов и рукокрылых для людей ещё предстоит изучить.

Исследователи намерены продолжить свою работу на Кавказе. Эта территория очень перспективна с точки зрения новых находок. На Кавказе высокая степень мозаичности ландшафта, поэтому высоко разнообразие (в том числе и скрытое) летучих мышей, при этом некоторые его регионы до сих пор остаются практически не изученными.

«Как уже показала практика, недоизученность летучих мышей и их паразитов приводит к неприятным сюрпризам, которые человечеству дорого обходятся. Необходим постоянный мониторинг биоразнообразия в широком смысле этого слова: нужны комплексные исследования животных и их паразитов, которые в последнее время часто расширяют не только ареал, но и список заболеваний, которые они способны переносить», — отметила ученый.

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