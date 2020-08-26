Любовь Аксенова снимется в комедийном сериале «Настя, соберись!»

Новый сериал «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой в главной роли покажут осенью, съемки комедийного проекта уже начались.

Сериал покажут только на КиноПоиск HD. Главная роль досталась актрисе Любови Аксеновой, известной по сериалам «Бывшие», «Мажор», фильмам «Гуляй, Вася», «Кома», «Без меня». Также в новом проекте задействованы Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина и Алина Алексеева.

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В центре сюжета девушка Настя. Она крутой дизайнер-архитектор и у нее наступает личный конец света: с работы уволили из-за заказчика-сексиста, мать именно в этот момент решила больше не лезть со своей помощью, а муж изменил с подругой.

Героине ничего не остается, как собраться и справится со всеми трудностями. Задачу пытаются выполнить пять субличностей внутри Насти: властная правительница, чувственная красотка, скромная домохозяйка, импульсивная школьница и амбициозная феминистка.

«Героиня, которую я играю — талантливая и умная девушка, но ее разрывают противоречия и неуверенность в себе. А еще Настя смелая, ведь в момент кризиса она решает бросить вызов всему миру и показать (самой себе в первую очередь), чего она стоит. Это история про взросление и становление, которая, думаю, будет близка и понятна любой женщине», — цитирует Аксенову КиноПоиск.