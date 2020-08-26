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Овечкин стал лицом NHL 2021

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин во второй раз попал на обложку игры NHL 21, сообщила компания EA Sport.

«Александр Овечкин проделал путь от одного из лучших российских новичков до настоящей хоккейной сенсации, с самого момента своего попадания в лигу он не переставал работать над собой», — говорится на сайте игры.

Овечкин во второй раз стал лицом игры, впервые он попал на обложку NHL 07. Ранее дважды становиться лицом игры удавалось капитану «Чикаго Блэкхокс» Джонатану Тэйвзу — в 2011 и 2016 годах.

«Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL. Но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как это было в 2007 году», — приводит слова Овечкина сайт NHL.

В сезоне 2019-20 Овечкин забил 48 голов, выиграл свой девятый «Морис Ришар Трофи», а 22 февраля в матче против «Нью-Джерси Девилз» стал восьмым игроком в истории лиги, забросившим 700 шайб.

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