Детсады в Иркутской области откроют в середине сентября, сообщила исполняющая обязанности зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

«Открытие детских садов в обычном режиме планируем на середину сентября, пока работают только дежурные группы, которые открываются по потребностям, их количество не ограничено», — сказала Вобликова.

В Иркутской области более 2 тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт, дети распределены по другим школам и детсадам.

1 сентября образовательные организации начинают работу в штатном режиме. При этом первоочередной задачей остается безопасность детей. Торжественные линейки пройдут для 1 и 11 классов на свежем воздухе, для остальных ребят проведут классные часы.