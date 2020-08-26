Девушка из Красноярска выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»

Жительница Красноярска Анна Янгулова стала победительницей конкурса «Самое красивое лицо России Online 2020», сообщила Академия международных конкурсов красоты.

Конкурсанток ждал целыи рад испытании. Девушки создавали макияж в трех образах: для работы, отдыха и романтического свидания.

«Теперь я самое красивое лицо России 2020. Представляете? Я не могу описать свои эмоции словами! Когда я узнала, что именно я стала победительницеи, я просто не могла поверить!», — написала Янгулова.

Победительнице 24 года, рост 169 сантиметров. Ее хобби и увлечения: вокал, музыка, медицина, фотография, спорт, стретчинг. Академия международных конкурсов красоты вручит обладательнице первого места приглашение на участие в международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира», которыи проидет на Филиппинах в октябре 2021 года.