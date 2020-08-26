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Девушка из Красноярска выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/anya_yangulova

Жительница Красноярска Анна Янгулова стала победительницей конкурса «Самое красивое лицо России Online 2020», сообщила Академия международных конкурсов красоты.

Конкурсанток ждал целыи рад испытании. Девушки создавали макияж в трех образах: для работы, отдыха и романтического свидания.

«Теперь я самое красивое лицо России 2020. Представляете? Я не могу описать свои эмоции словами! Когда я узнала, что именно я стала победительницеи, я просто не могла поверить!», — написала Янгулова.

Фото: © instagram.com/anya_yangulova 

Победительнице 24 года, рост 169 сантиметров. Ее хобби и увлечения: вокал, музыка, медицина, фотография, спорт, стретчинг. Академия международных конкурсов красоты вручит обладательнице первого места приглашение на участие в международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира», которыи проидет на Филиппинах в октябре 2021 года.

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