Москвичка упала в расщелину в горах Алтая

Туристка из Москвы упала в расщелину в горах Республики Алтай, ее эвакуировали спасатели, сообщает МЧС региона.

#Туризм Спасатели — не боги: как вернуться живым с Алтая

Инцидент произошел в урочище Красная гора в Усть-Коксинском районе, в 40 км от села Кайтанак. 30-летняя участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину и повредила руку. Самостоятельно выбраться она не могла.

Усть-Коксинские пожарные поздно вечером прибыли на место происшествия, но из-за большой глубины расщелины своими силами поднять пострадавшую не смогли. Они спустили ей теплые вещи, медикаменты, продукты и фонарик.

Прибывшие спасатели организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования. На следующий день ее подняли на поверхность и отвезли в больницу с переохлаждением. При этом первоначальный диагноз – перелом руки, не подтвердился.

Представитель МЧС региона уточнил, что женщина приехала в регион из Москвы.