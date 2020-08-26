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Москвичка упала в расщелину в горах Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Туристка из Москвы упала в расщелину в горах Республики Алтай, ее эвакуировали спасатели, сообщает МЧС региона.

#Туризм
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Инцидент произошел в урочище Красная гора в Усть-Коксинском районе, в 40 км от села Кайтанак. 30-летняя участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину и повредила руку. Самостоятельно выбраться она не могла.

Усть-Коксинские пожарные поздно вечером прибыли на место происшествия, но из-за большой глубины расщелины своими силами поднять пострадавшую не смогли. Они спустили ей теплые вещи, медикаменты, продукты и фонарик.

Прибывшие спасатели организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования. На следующий день ее подняли на поверхность и отвезли в больницу с переохлаждением. При этом первоначальный диагноз – перелом руки, не подтвердился.

Представитель МЧС региона уточнил, что женщина приехала в регион из Москвы.

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