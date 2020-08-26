Datsun отзовет 80% автомобилей в России

Datsun объявил об отзыве более 90 тысяч автомобилей в России из-за проблемы с фронтальной подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. Под кампанию попали около 80% всех проданных машин.

Масштабный отзыв касается более 93 тысяч единиц моделей on-DO и mi-DO, выпущенных с 10 июня 2014 по 3 апреля 2018 года. Это примерно 70-80% всех проданных в России авто этой марки.

У машин может быть дефект пиропатрона газогенератора подушки безопасности. Содержащийся в нем нитрат аммония портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. При аварии подушка может сработать с такой силой, что в салон вылетят металлические фрагменты, которые травмируют водителя или пассажира.

В рамках отзыва при необходимости заменят рулевое колесо, подушки безопасности водителя и пассажира. Список VIN-номеров попавших под сервисную кампанию экземпляров доступен на сайте Росстандарта.