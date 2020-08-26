Выбор школьного рюкзака: что советуют медики

Красота и оригинальность школьного ранца важны для ребенка, а родителей заботит качество и удобство портфеля. Какие важные параметры стоит учитывать, покупая ученику необходимый аксессуар для учебы?

Выбирать школьный рюкзак или ранец нужно обязательно с ребенком. Школьник позаботится о его внешнем виде, а родители о качестве товара. Специалисты томского Депздрава рекомендуют обратить внимание на лямку и спинку, материалы, а также карманы и светоотражающие элементы.

Материал

Лучше остановить свой выбор на рюкзаке из водонепроницаемой, прочной ткани, чтобы обезопасить от дождей и снегопадов. К тому же такой рюкзак можно будет легко отстирать в случае загрязнения.

Швы и канты должны быть тщательно обработаны, пластиковые детали – гладкие, без сколов и заусенцев. Замки и молнии обязаны легко открываться. Хорошо если углы укреплены пластиковыми уголками. Наличие водонепроницаемого дна позволит смело ставить рюкзак на землю или снег.

Лямки

Лямки должны быть широкими, из приятного на ощупь материала, чтобы не врезались в плечи ребенка от тяжести. Оптимальная ширина лямок — 4-5 сантиметров.

Лямки школьного рюкзака должны иметь возможность регулировки — их придется подтягивать или отпускать в зависимости от одежды и по мере роста ребенка. Отлично, если регулирующие пряжки будут находиться не только в нижней, но и в верхней части лямок. Такая конструкция обеспечит ранцу плотное прилегание к спине ребенка.

Спинка

Нужно выбирать ранец с жесткой ортопедической спинкой. Он имеет специальный каркас для равномерного распределения веса и давление на позвоночник, в результате спина ребенка поддерживается в прямом положении, позвоночник не деформируется.



Спинка должна иметь мягкую подкладку, чтобы ребенку было комфортно носить ранец. Желательно, чтобы подкладка была обита сетчатой «вентилируемой» тканью, благодаря которой спина ребенка не будет потеть в жаркие дни.



Размер и вес

Для сохранения правильной осанки школьника очень важны размеры и вес школьного рюкзака. Его ширина не должна превышать ширину плеч ребенка, а высота — 30 сантиметров. Масса пустого рюкзака должна быть не более 1 килограмма. Вес рюкзака вместе с содержимым должен быть не более 15% от веса школьника, а для учеников младших классов не более 10%.

Светоотражатели

Светоотражатели должны размещаться со всех сторон: спереди, на боках и на лямках. Некоторые производители используют ткань со светоотражающей нитью и замки со встроенными светоотражателями. Самые броские и заметные для водителей цвета — желтый и оранжевый.

Именно светоотражающие элементы и яркая окраска рюкзаков делают детей заметнее на дороге в темноте. Дети не всегда могут правильно оценить ситуацию на улице, а водителю легче сориентироваться в дорожной ситуации, если он заметит ребенка издалека.

Карманы

Хороший школьный портфель обязан иметь необходимое количество карманов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Внутри ранца должно быть несколько отделений для тетрадей и учебников, пенала и мелких канцелярских принадлежностей.

Итак, подведем итоги. Основные приметы качественного школьного рюкзака: