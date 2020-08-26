НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Выбор школьного рюкзака: что советуют медики

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: Immanuel Giel / CC-BY-SA-3.0
Красота и оригинальность школьного ранца важны для ребенка, а родителей заботит качество и удобство портфеля. Какие важные параметры стоит учитывать, покупая ученику необходимый аксессуар для учебы?

Выбирать школьный рюкзак или ранец нужно обязательно с ребенком. Школьник позаботится о его внешнем виде, а родители о качестве товара. Специалисты томского Депздрава рекомендуют обратить внимание на лямку и спинку, материалы, а также карманы и светоотражающие элементы.

Материал

Лучше остановить свой выбор на рюкзаке из водонепроницаемой, прочной ткани, чтобы обезопасить от дождей и снегопадов. К тому же такой рюкзак можно будет легко отстирать в случае загрязнения.

Швы и канты должны быть тщательно обработаны, пластиковые детали – гладкие, без сколов и заусенцев. Замки и молнии обязаны легко открываться. Хорошо если углы укреплены пластиковыми уголками. Наличие водонепроницаемого дна позволит смело ставить рюкзак на землю или снег.

Лямки

Лямки должны быть широкими, из приятного на ощупь материала, чтобы не врезались в плечи ребенка от тяжести. Оптимальная ширина лямок — 4-5 сантиметров.

Лямки школьного рюкзака должны иметь возможность регулировки — их придется подтягивать или отпускать в зависимости от одежды и по мере роста ребенка. Отлично, если регулирующие пряжки будут находиться не только в нижней, но и в верхней части лямок. Такая конструкция обеспечит ранцу плотное прилегание к спине ребенка.

Спинка

Нужно выбирать ранец с жесткой ортопедической спинкой. Он имеет специальный каркас для равномерного распределения веса и давление на позвоночник, в результате спина ребенка поддерживается в прямом положении, позвоночник не деформируется.

Спинка должна иметь мягкую подкладку, чтобы ребенку было комфортно носить ранец. Желательно, чтобы подкладка была обита сетчатой «вентилируемой» тканью, благодаря которой спина ребенка не будет потеть в жаркие дни.

Размер и вес

Для сохранения правильной осанки школьника очень важны размеры и вес школьного рюкзака. Его ширина не должна превышать ширину плеч ребенка, а высота — 30 сантиметров. Масса пустого рюкзака должна быть не более 1 килограмма. Вес рюкзака вместе с содержимым должен быть не более 15% от веса школьника, а для учеников младших классов не более 10%.

Светоотражатели

Светоотражатели должны размещаться со всех сторон: спереди, на боках и на лямках. Некоторые производители используют ткань со светоотражающей нитью и замки со встроенными светоотражателями. Самые броские и заметные для водителей цвета — желтый и оранжевый.

Именно светоотражающие элементы и яркая окраска рюкзаков делают детей заметнее на дороге в темноте. Дети не всегда могут правильно оценить ситуацию на улице, а водителю легче сориентироваться в дорожной ситуации, если он заметит ребенка издалека.

Карманы

Хороший школьный портфель обязан иметь необходимое количество карманов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Внутри ранца должно быть несколько отделений для тетрадей и учебников, пенала и мелких канцелярских принадлежностей.

Итак, подведем итоги. Основные приметы качественного школьного рюкзака:

  • Вес меньше 1 килограмма
  • Ортопедическая спинка и регулируемые лямки
  • Светоотражатели спереди, на боках и лямках
  • Прочная водоотталкивающая ткань
  • Удобные замки и молнии
  • Много карманов и вместительное внутреннее отделение
  • Укреплен пластиковыми уголками, имеет водонепроницаемое дно

Еще по теме
Доктор Мясников оценил немецкую версию отравления Навального
Ингибиторы холинэстеразы. СПРАВКА
Белоруссия первой из стран получит российскую вакцину от коронавируса
Зуб в носу вырос у подростка в Кузбассе
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Образование #Потребитель
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара вырос до 76 рублей
•
США расширили санкции против России
•
Новый пистолет-пулемет «Калашникова» показали на видео
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школьницу отправили в психдиспансер из-за группы «ВКонтакте»
Сибирь 26.08.2020 17:23
Нового опасного паразита нашли в России
Сибирь 26.08.2020 17:02
Детсады в Иркутской области откроют в середине сентября
Сибирь 26.08.2020 15:07
Девушка из Красноярска выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»
Сибирь 26.08.2020 14:43
Самое популярное
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
5906
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4297
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
4075
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3684
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара вырос до 76 рублей
•
США расширили санкции против России
•
Новый пистолет-пулемет «Калашникова» показали на видео
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

Пусть сошлет его в Африку, налаживать деловые отношения с Конго, Чадом....

cre

А нам какая разница, как у них будет называться книга?

protarr27

Интересно получается - жалоба на отравление есть, человек при смерти есть, косвенные признаки отравления...

Un Dostres

Человек, который подарил Норвегии 80 тысяч квадратных километров арктического шельфа назначен главой...

Saw77

а разве Медведева не наказали за развал медицины в стрвне? столько людей умерло ......
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter