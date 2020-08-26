Сериал по «Противостоянию» Кинга стартует в декабре

Сериал по роману «Противостояние» Стивена Кинга об эпидемии супергриппа, уничтожившей большую часть человечества, стартует 17 декабря на стриминговом сервисе CBS All Access.

Как сообщает портал Variety, сериал будет еженедельным, и каждый из следующих восьми эпизодов будет транслироваться по одному каждый четверг после премьеры. При этом специально для сериала Кинг написал финал, выходящий за рамки 800-страничной книги, вышедшей в 1978 году.

#Кинематограф «Противостояние»: как Стивен Кинг предсказал пандемию

«В течение двух лет, которые мы потратили на создание «Противостояния», мы все чувствовали ответственность за адаптацию, возможно, самой любимой работы одного из самых любимых в мире рассказчиков, но никто из нас не мог представить, что старый шедевр о глобальной пандемии станет настолько актуальным», – сказал шоураннер Бенджамин Кэвелл.

Практически сразу после начала эпидемии коронавируса поклонники Кинга сравнили происходящее с «Противостоянием». Тогда писатель даже размещал твитт с просьбой не проводить параллели, однако позже сам говорил журналистам о некоторых тревожных сходствах, хотя подчеркивал, что в книге вирус имел искусственное происхождение, тогда как коронавирус, по заверениям ученых, появился естественным путем.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, от которого нет вакцины и лекарств. В США вирус прозвали Капитан Скороход. Выжившие разделились на два лагеря — одни остались верны идеалам прошлого, другие выбрали путь насилия и разрушения.

Со всей страны они стекаются в два места. Первые к 108-летней Матушке Абигейл (Вупи Голдберг), которая живет в Небраске в домике, стоящем среди кукурузного поля. Они также расчищают городок Боулдер в Колорадо, чтобы обосноваться там.

Вторые решили примкнуть к Темному человеку, известному также как Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). Своей базой они выбирают Лос-Анджелес. Каждому участнику событий снятся практически одинаковые сны, в которых они видят либо старушку, либо Темного человека. Это своего рода маяки, которые собирают выживших со всей страны.