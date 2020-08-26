НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал по «Противостоянию» Кинга стартует в декабре

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © https://vk.com/ivideos

Сериал по роману «Противостояние» Стивена Кинга об эпидемии супергриппа, уничтожившей большую часть человечества, стартует 17 декабря на стриминговом сервисе CBS All Access.

Как сообщает портал Variety, сериал будет еженедельным, и каждый из следующих восьми эпизодов будет транслироваться по одному каждый четверг после премьеры. При этом специально для сериала Кинг написал финал, выходящий за рамки 800-страничной книги, вышедшей в 1978 году.

#Кинематограф
«Противостояние»: как Стивен Кинг предсказал пандемию

«В течение двух лет, которые мы потратили на создание «Противостояния», мы все чувствовали ответственность за адаптацию, возможно, самой любимой работы одного из самых любимых в мире рассказчиков, но никто из нас не мог представить, что старый шедевр о глобальной пандемии станет настолько актуальным», – сказал шоураннер Бенджамин Кэвелл.

Практически сразу после начала эпидемии коронавируса поклонники Кинга сравнили происходящее с «Противостоянием». Тогда писатель даже размещал твитт с просьбой не проводить параллели, однако позже сам говорил журналистам о некоторых тревожных сходствах, хотя подчеркивал, что в книге вирус имел искусственное происхождение, тогда как коронавирус, по заверениям ученых, появился естественным путем.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, от которого нет вакцины и лекарств. В США вирус прозвали Капитан Скороход. Выжившие разделились на два лагеря — одни остались верны идеалам прошлого, другие выбрали путь насилия и разрушения.

Со всей страны они стекаются в два места. Первые к 108-летней Матушке Абигейл (Вупи Голдберг), которая живет в Небраске в домике, стоящем среди кукурузного поля. Они также расчищают городок Боулдер в Колорадо, чтобы обосноваться там.

Вторые решили примкнуть к Темному человеку, известному также как Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). Своей базой они выбирают Лос-Анджелес. Каждому участнику событий снятся практически одинаковые сны, в которых они видят либо старушку, либо Темного человека. Это своего рода маяки, которые собирают выживших со всей страны.

Еще по теме
Бесплатный автокинотеатр временно открыли в Новосибирске
Вышел первый трейлер аниме-адаптации «Dragon's Dogma» от Netflix
Шипенко объявил о создании фильма «Декабрь» про Есенина
Вышел первый тизер «Бэтмена» с Паттинсоном
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Байдену предрекли смерть до инаугурации
•
Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников
•
Тарифы ОСАГО изменятся в сентябре
•
Жуткое существо с резиновым носом попалось рыбакам
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Москвичка упала в расщелину в горах Алтая
Сибирь 26.08.2020 14:05
Статую Будды сделали для первого в мире Дворца Ваджрадхары в Бурятии
Сибирь 26.08.2020 13:43
Экологический оператор Росатома ликвидирует «Сибирский Чернобыль»
Сибирь 26.08.2020 12:42
Полсотни улан-удэнцев станцевали в масках для шоу «Танцы» на ТНТ
Сибирь 26.08.2020 11:18
Самое популярное
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
5588
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3517
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
3368
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
3162
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байдену предрекли смерть до инаугурации
•
Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников
•
Тарифы ОСАГО изменятся в сентябре
•
Жуткое существо с резиновым носом попалось рыбакам
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Алексей Навальный покинул Россию
47
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter