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Жуткое существо с резиновым носом попалось рыбакам

Источник:
Sibnet.ru
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Канадские рыбаки поймали странное существо с крыльями и длинным носом, будто сделанным из резины — фото создания опубликовано в Facebook. По словам биолога, это была носатая химера, обитающая на большой глубине.

Рыбаки закинули сети на камбалу, но, доставая улов, были потрясены — им попалась неизвестная рыба длиной около метра. «У нее были крылья, а огромный нос был «почти как резина», — описал существо один из очевидцев телеканалу CBC.

What a weird looking fish we pulled fr the depths on our turbot trip Does anybody know what it is?

Опубликовано Garry Goodyear Вторник, 18 августа 2020 г.

Морской биолог Кэролайн Мири определила, что это — носатая химера. Это древняя рыба, которая обитает на глубине около 1 тысячи метров и встречается крайне редко. У химер есть зубные пластины, которыми они давят крабов и креветок.

Специальный шип на спине химер ядовит — так они защищаются от хищников. Мужчинам очень повезло, что они вытащили мертвое животное, иначе оно могло бы травмировать их, отметила биолог.

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