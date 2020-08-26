Полсотни улан-удэнцев станцевали в масках для шоу «Танцы» на ТНТ

Полсотни жителей Улан-Удэ станцевали на площади Советов у гигантской головы Владимира Ленина для шоу «Танцы» на ТНТ, который стартует в субботу.

Съемки танца прошли на площади Советов, в них приняли участие 50 человек. Номер поставил известный улан-удэнский хореограф Виктор Яо-Фун-Тан. Все танцоры были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

В субботу 29 августа в 20.00 на телеканале ТНТ стартует последний сезон проекта «Танцы». В этот день в шоу начнется этап кастингов, которые пройдут в шести городах, сообщает телеканал. Также в этом сезоне снова пройдет кастинг для второгодников – танцовщиков, которые уже пробовали свои силы в шоу – но на этот раз им придется услышать «Ты в Танцах!» минимум от двух наставников.

Проект сохранит трио наставников Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой, а призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.