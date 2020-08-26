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Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lenatemnikovaofficial, instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова выпустила клип на песню «Как на фантиках Love Is», видео в оригинальном варианте, по словам самой певицы, запретили к показу в России.

«Упс. Наш клип в данной версии немножечко запретили к показу в России», — написала Темникова в Instagram.

Тем не менее она предложила поклонникам посмотреть клип на YouTube и угадать, что именно цензоры посчитали недопустимым.

Поклонники певицы предположили, что «запрещенной» можно посчитать поцелуй девушек, промелькнувший в кадре. Но большинство пользователей Сети назвали клип шедевром эстетики и удивились, почему музыкальные ТВ-каналы не взяли его в ротацию.


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