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Байдену предрекли смерть до инаугурации

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Кандидат в президенты США от Демократической партии 77-летний Джозеф Байден может в силу преклонного возраста просто не дожить до инаугурации, если победит на выборах, заявил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию США

«Мы все знаем, что Сонный Джо (так Байдена пренебрежительно называют республиканцы), вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно, — приводит ТАСС заявление вице-губернатора.

Харрис на нынешних выборах является напарником Байдена. В случае победы она станет вице-президентом, а в случае смерти Байдена президнтом. «Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?» — спросил у земляков под их неодобрительный гул Форест.

Кроме того, Форест утверждал, что Байден не способен предложить электорату никаких свежих и конструктивных идей. «Кстати, кто-нибудь видел речь Байдена? <...> Я следил за этим выступлением. Кто-нибудь из вас заметил, что это была та же самая речь, с которой он выступил в 2008 году? Это была практически та же самая речь, <...> которую он произнес в поддержку президента [США демократа] Барака Обамы в 2008 году», — отметил вице-губернатор.

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С его точки зрения, объясняется это тем, что Байден слишком долго, уже примерно полвека, участвует в политической деятельности в США. «У него нет никакого нового материала», — убежден Форест. «Нам не надо давать ему еще один шанс. Пришла пора отправить Джо на покой», — добавил он.

Самым пожилым на момент вступления в должность президентом в истории США является Дональд Трамп. Ему в день инаугурации (20 января 2017 года) было 70 лет. За ним следует Рональд Рейган (69 лет). Таким образом, Байден в случае победы займет первую строчку в этом списке. 20 ноября ему исполнится 78 лет.

А самым молодым президентом США стал (после инаугурации в январе 1961 года) Джон Кеннеди. Ему было 43 года.

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