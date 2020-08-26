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Тарифный коридор в ОСАГО расширят с 5 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО вступит в силу с 5 сентября, сообщается на сайте регулятора.

С этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Для легковых автомобилей тарифный коридор будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей.

Поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют страховщикам учитывать индивидуальные особенности автовладельцев при определении цены полиса, вступили в силу с понедельника. Компании смогут учитывать количество нарушений правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установку на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», — говорится в сообщении ЦБ.

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putil-sergej

что же ты под контроль взял за 20 лет!?

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