Роман Пелевина «Непобедимое солнце» поступит в продажу

Старт продаж нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» назначен на 27 августа.

Книга расскажет о 30-летней московской блондинки Саше. Она отправляется в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой.



Саша встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц. Но самое главное, она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим.

Виктор Пелевин — русский писатель, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation "П"». Он лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого.