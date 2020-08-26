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Роман Пелевина «Непобедимое солнце» поступит в продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pelevin_victor, instagram.com/pelevin_victor

Старт продаж нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» назначен на 27 августа.

Книга расскажет о 30-летней московской блондинки Саше. Она отправляется в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой.

Саша встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц. Но самое главное, она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим.

Виктор Пелевин — русский писатель, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation "П"». Он лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого.

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