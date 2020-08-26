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Самую изменчивую бабочку сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Летняя форма. Элинор Пэйт

Сотрудники «Шушенского бора» в Красноярском крае сфотографировали бабочку, которая весной и летом имеет разный окрас, сообщила пресс-служба нацпарка.

В августе наблюдают лет пестрокрыльницы изменчивой — бабочки семейства Нимфалиды (Nymphalidae). Изменчивой она названа не случайно: взрослое насекомое весеннего и летнего поколения совершенно не похожи друг на друга. Весенние насекомые имеют оранжевый окрас, а летние – темно-коричневый и черный.


Фото: © Элинор Пэйт

В 1758 году Карл Линней описал пестрокрыльницу изменчивую как два отдельных вида Papilio levana и Papilio prorsa. Однако в 1829 году немецкий энтомолог Кристиан Фридрих Фрайер выяснил, что они являются двумя поколениями одного вида. Позднее в ходе многочисленных экспериментов было установлено, что их развитие имеет циклический характер и связано с интенсивностью освещения и температурой окружающей среды.

При световом дне длительностью около 14 часов развивается весенняя форма, а при 18 часах — летняя. При температуре ниже 8 градусов куколка переходит в состояние зимней спячки.

Насекомое предпочитает ландшафты с большим количеством цветущих растений. В равнинной части парка оно селится на лугах, окраинах редколесья, по берегам водоемов. В горной местности бабочка встречается на высотах до 1,3 тысячи метров над уровнем моря.

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